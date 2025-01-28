«Он не ОПГшник, а наркоман»: адвокат «Тукаевского» настаивает на более мягкой статье

Сегодня в Верховном суде Татарстана продолжаются прения сторон по делу ОПГ «Тукаевские». Семь человек на скамье подсудимых активно оспаривают позицию обвинения. Суммарно прокурор запросил для ОПГ 119 лет лишения свободы.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мой подзащитный Казаков не состоял в ОПГ, потому что на тот момент употреблял наркотики. Пострадавшего он не убивал – это была драка. После нее Казаков лично отвез его в больницу», – выступил в прениях адвокат Казакова.

Альберт Казаков – один из подсудимых, по версии следствия, состоявший в 90-х в ОПГ «Тукаевские». Он и еще двое участников ОПГ Александр Марфин и Рустем Шарафутдинов поймали на улице участника ОПГ «Новотатарские» Гарипова. Они якобы затащили его на чердак дома, где избили, а после выбросили окровавленного возле городской больницы на улице Шарифа Камала.

«Это не было убийством – это была драка. Казаков отобрал у Гарипова арматуру, с которой тот на него напал, и избил. Это 111 статья, то есть нанесение тяжких телесных увечий – по ней уже истекли сроки давности. Позиция защиты звучала убедительнее позиции обвинения. А сама позиция обвинение и само дело – было сфабриковано еще на этапе следствия», – рассказывает адвокат Казакова.

Казаков выступить сегодня не успел, так как речь его адвоката заняла все свободное время до обеденного перерыва. На следующих заседаниях суда выступят другие подсудимые и их защитники. Рассмотрение дела находится на финальной стадии и скоро будет вынесен приговор.

Защита все так же заявляет, что дело сфабриковано, однако, теперь по другим причинам. Напомним, что ранее защита говорила, что все это дело – месть экс-начальника БОП МДВ Татарстана Залялова, подсудимого по другому делу.

«Сначала мы думали, что это только месть Залялова за то, что Кирилов заявил на него за вымогательство взятки в размере 25 миллионов. Однако, ознакомившись с материалами дела, мы поняли – это попытка спасти себя. Один из заместителей Залялова, который также проходил по делу о взятках и вымогательстве, умышленно фальсифицирует дело с целью убрать опасность в лице Кириллова», – рассказала тогда адвокат Анна Гарипова.

Теперь, по словам адвоката, дело сфабриковано исключительно по желанию следствия и оперативников.