«Он не ОПГшник, а наркоман»: адвокат «Тукаевского» настаивает на более мягкой статье
Сегодня в Верховном суде Татарстана продолжаются прения сторон по делу ОПГ «Тукаевские». Семь человек на скамье подсудимых активно оспаривают позицию обвинения. Суммарно прокурор запросил для ОПГ 119 лет лишения свободы.
«Мой подзащитный Казаков не состоял в ОПГ, потому что на тот момент употреблял наркотики. Пострадавшего он не убивал – это была драка. После нее Казаков лично отвез его в больницу», – выступил в прениях адвокат Казакова.
Альберт Казаков – один из подсудимых, по версии следствия, состоявший в 90-х в ОПГ «Тукаевские». Он и еще двое участников ОПГ Александр Марфин и Рустем Шарафутдинов поймали на улице участника ОПГ «Новотатарские» Гарипова. Они якобы затащили его на чердак дома, где избили, а после выбросили окровавленного возле городской больницы на улице Шарифа Камала.
«Это не было убийством – это была драка. Казаков отобрал у Гарипова арматуру, с которой тот на него напал, и избил. Это 111 статья, то есть нанесение тяжких телесных увечий – по ней уже истекли сроки давности. Позиция защиты звучала убедительнее позиции обвинения. А сама позиция обвинение и само дело – было сфабриковано еще на этапе следствия», – рассказывает адвокат Казакова.
Казаков выступить сегодня не успел, так как речь его адвоката заняла все свободное время до обеденного перерыва. На следующих заседаниях суда выступят другие подсудимые и их защитники. Рассмотрение дела находится на финальной стадии и скоро будет вынесен приговор.
Защита все так же заявляет, что дело сфабриковано, однако, теперь по другим причинам. Напомним, что ранее защита говорила, что все это дело – месть экс-начальника БОП МДВ Татарстана Залялова, подсудимого по другому делу.
«Сначала мы думали, что это только месть Залялова за то, что Кирилов заявил на него за вымогательство взятки в размере 25 миллионов. Однако, ознакомившись с материалами дела, мы поняли – это попытка спасти себя. Один из заместителей Залялова, который также проходил по делу о взятках и вымогательстве, умышленно фальсифицирует дело с целью убрать опасность в лице Кириллова», – рассказала тогда адвокат Анна Гарипова.
Теперь, по словам адвоката, дело сфабриковано исключительно по желанию следствия и оперативников.