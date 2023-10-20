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Руc Тат
Происшествия 20 октября 2023 12:28

Дело обвиняемой в убийстве военкора Татарского Дарьи Треповой* поступило в военный суд

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Дело обвиняемой в убийстве военкора Татарского Дарьи Треповой* поступило для рассмотрения в военный суд. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба.

Напомним, военный корреспондент Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе Санкт-Петербурга. По подозрению в совершении уголовного преступления задержана Дарья Трепова*.

Позднее стало известно о соучастнике убийства военкора. Им оказался член украинской диверсионной группы, гражданин Украины Юрий Денисов. В день убийства Татарского, гражданин Украины Юрий Денисов через посредника передал Дарье Треповой* статуэтку, начиненную взрывчаткой.

* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в список террористов и экстремистов

#Уголовное дело
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