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Дело обвиняемой в убийстве военкора Татарского Дарьи Треповой* поступило в военный суд
Дело обвиняемой в убийстве военкора Татарского Дарьи Треповой* поступило для рассмотрения в военный суд. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба.
Напомним, военный корреспондент Владлен Татарский погиб во время взрыва в кафе Санкт-Петербурга. По подозрению в совершении уголовного преступления задержана Дарья Трепова*.
Позднее стало известно о соучастнике убийства военкора. Им оказался член украинской диверсионной группы, гражданин Украины Юрий Денисов. В день убийства Татарского, гражданин Украины Юрий Денисов через посредника передал Дарье Треповой* статуэтку, начиненную взрывчаткой.
* Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в список террористов и экстремистов
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