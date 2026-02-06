Дело «обнальщиков» на миллиарды в Казани ушло в суд

Фото: © Михаил Захаров /«Татар-информ»

В Казани завершили расследование уголовного дела группы нелегальных обнальщиков. Как стало известно «Татар-информу», с октября 2023 года по май 2024 года они занимались незаконным обналичиванием денег и помогали организациям уклоняться от налогов с помощью «бумажного НДС».

Организатор преступной группы – житель Казани – привлек пять человек: одни перевозили наличные, другие искали клиентов, вели переговоры, оформляли фиктивные документы и занимались бухгалтерией.

Через подконтрольные фирмы фигуранты проводили незаконные операции по обналичиванию, взимая комиссию не менее 14%. Доход, по данным следствия, превысил 82 млн рублей. Всего, как удалось выяснить экономическим полицейским, с 2019 по 2024 год через схему прошло не менее 2,46 млрд рублей.

В августе 2024 года было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Уже в октябре прошли задержания в Казани и Лаишевском районе.

Силовики провели 12 обысков в домах и офисах. Были изъяты документы, печати, техника, банковские карты, черновики и 2,1 млн рублей наличными.

Во время допросов двое руководителей подконтрольных фирм признали свою вину. Уголовное дело в отношении шести фигурантов передали в суд для рассмотрения.