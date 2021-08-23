Дело об аферах экс-замглавы МЧС РТ направлено в суд

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего замминистра по делам ГО и ЧС РТ Ильхама Насибуллина и двух его соучастников Ленура Зиннатуллина и Ильнара Гимадиева. Всех их обвиняют в присвоении денег с использованием служебного положения, а Насибуллину также приписывают мошенничество в крупном размере.

По версии следствия, бывший замглава МЧС РТ вместе с сообщниками создали организацию, через которую заключали сделки по платным услугам между подведомственным госучреждением и получателями услуг. При этом эти услуги выполняло госучреждение, в результате чего более 161 млн рублей не поступили в бюджет республики – эти деньги замминистра со своими сообщниками присвоили себе.

Кроме того, Насибуллин ввел в заблуждение местную жительницу, что он якобы может инициировать уголовное преследование ее сына – бывшего директора одной из коммерческих организаций. Для этого он потребовал у нее миллион рублей, которые он якобы собирался возвратить в организацию. В результате женщина передала ему 950 тысяч рублей, которые он присвоил.

На имущество обвиняемых наложили арест, а также арестовали счета их фирмы. Уголовное дело было направлено для решения вопроса об обвинительном заключении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что суд Казани арестовал замглаву МЧС РТ по подозрению в мошенничестве на 161 млн рублей. Позже Приволжский районный суд Казани изменил меру пресечения Ильхама Насибуллина на более мягкую и отправил его под домашний арест, однако в июле прошлого года Верховный суд РТ вновь отправил его в СИЗО.