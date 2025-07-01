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Происшествия 1 июля 2025 09:13

Дело о взятке возбудили на замначальника ИК-5 в Татарстане

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В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего заместителя начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по РТ. Его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, мужчина в августе прошлого года, находясь на должности государственного служащего, за деньги помогал одному из заключенных — смягчал условия содержания и оказывал покровительство. Взамен он получил смарт-часы стоимостью более 46 тысяч рублей.

Мужчину задержали, сейчас решается вопрос о мере пресечения.

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