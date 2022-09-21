Дело о взрыве на газораспределительной станции в Казани вернули в прокуратуру

Московский районный суд Казани вернул уголовное дело о взрыве на газораспределительной станции в прокуратуру. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

На скамье подсудимых оказался 46-летний мастер цеха газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ». По версии следствия, он не обеспечил безопасное проведение газоопасных работ на станции, в результате чего 12 июня 2020 года произошла утечка газа и взрыв.

В результате взрыва цистерны один рабочий погиб на месте, еще двое получили различные травмы. В отношении мастера цеха было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований безопасности опасных производственных объектов». В январе этого года мужчина выслушал приговор, тот же Московский суд назначил ему два года условно.

Летом решение суда было обжаловано в Верховном суде РТ, дело вернули в Московский райсуд на новое рассмотрение. Сегодня на процессе выяснилось, что в материалах дела есть неточности. В связи с этим суд постановил вернуть дело в прокуратуру на доработку.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани на улице Северо-Западной взорвалась цистерна со сжиженным газом, в результате чего один человек погиб.