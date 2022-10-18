Дело о стрельбе в казанской гимназии №175 поступило в суд

Уголовное дело о стрельбе в казанской гимназии №175 поступило в Верховный суд Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

На скамье подсудимых оказался выпускник гимназии.11 мая прошлого года он ворвался в здание школы и открыл стрельбу. В результате нападения погибли девять человек.

Свою вину молодой человек признал. В ближайшее время будет назначена дата первого заседания.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Генеральная прокуратура направила дело о стрельбе в гимназии №175 в суд.

Молодому человеку предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям – в убийстве и в покушении на него, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ. Психолого-психиатрическая экспертиза признала казанца вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.