Дело о сожжении семьи в Тукаевском районе рассмотрят с участием присяжных

Сегодня Верховный суд Республики Татарстан принял решение о рассмотрении дела Ильмиры Гардановой с участием суда присяжных заседателей. Об этом заявил адвокат подсудимой Анас Мухаметзянов.

Гарданову обвиняют по статье умышленное уничтожение имущества путем поджога, повлекшее смерть, а также в убийстве семи человек, в том числе несовершеннолетних, совершенном общеопасным способом и с особой жестокостью.

«Никаких комментариев. Назначили суд присяжных на 10 сентября», – сказал журналисту «Татар-информа» адвокат подсудимой.

Напомним, 18 июня в селе Саитово Тукаевского района загорелся дом, в котором находились трое взрослых и четверо детей от 4 до 10 лет. Следствие посчитало, что это поджог, и все обвинения пали на Гарданову. В огне у нее сгорели дети, муж, брат и мать. Вину Гарданова отрицает, сейчас она находится под подпиской о невыезде.