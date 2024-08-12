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Дело о сожжении семьи в Тукаевском районе рассмотрят с участием присяжных
Сегодня Верховный суд Республики Татарстан принял решение о рассмотрении дела Ильмиры Гардановой с участием суда присяжных заседателей. Об этом заявил адвокат подсудимой Анас Мухаметзянов.
Гарданову обвиняют по статье умышленное уничтожение имущества путем поджога, повлекшее смерть, а также в убийстве семи человек, в том числе несовершеннолетних, совершенном общеопасным способом и с особой жестокостью.
«Никаких комментариев. Назначили суд присяжных на 10 сентября», – сказал журналисту «Татар-информа» адвокат подсудимой.
Напомним, 18 июня в селе Саитово Тукаевского района загорелся дом, в котором находились трое взрослых и четверо детей от 4 до 10 лет. Следствие посчитало, что это поджог, и все обвинения пали на Гарданову. В огне у нее сгорели дети, муж, брат и мать. Вину Гарданова отрицает, сейчас она находится под подпиской о невыезде.
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