Уголовное дело о массовой драке в кафе в Заинске ушло в суд. На скамье подсудимых окажутся 29 человек, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Массовая потасовка произошла в одном из кафе Заинска в ночь на 2 августа прошлого года. Сначала конфликт развязался между двумя посетителями, затем в драку ввязались их приятели. В ход пошли металлический стулья, бутылки и ножи. Травмы получили несколько человек, один из них был срочно доставлен в больницу с резаными ранениями.

«Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям были установлены 29 участников драки, пятерым из них на тот момент еще не было 18 лет. В отношении 8 обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 14 – подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавил Андрей Шептицкий.

Всем предъявлено обвинение по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ранее «Татар-информ» сообщало, в Заинске задержаны участники массовой драки.

По местам их жительства прошли обыски, во время которых полицейские изъяли компьютеры, отрез металлической трубы и нож.

Кроме того, в доме 46-летнего заинца был найден самодельный пистолет. В кармане одного из участников конфликта стражи порядка нашли трубку с марихуаной.