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Дело о госизмене завели на бывшего адвоката Илью Новикова*
ФСБ возбудила дело о госизмене на бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Илью Новикова*, сообщает РИА Новости.
По версии следователей, после начала СВО адвокат покинул Россию, а затем оказался на Украине. Там он вступил в ряды теробороны, где, как утверждается, он и по сей день служит, занимаясь пропогандистской деятельностью.
Напомним, Новикова* в июне лишили статуса, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики.
В РФ он защищал украинку Надежду Савченко, которую осудили за причастность к гибели российских журналистов, а затем норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже и студента Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.
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