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Руc Тат
Происшествия 9 октября 2023 10:24

Дело о госизмене завели на бывшего адвоката Илью Новикова*

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ФСБ возбудила дело о госизмене на бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Илью Новикова*, сообщает РИА Новости.

По версии следователей, после начала СВО адвокат покинул Россию, а затем оказался на Украине. Там он вступил в ряды теробороны, где, как утверждается, он и по сей день служит, занимаясь пропогандистской деятельностью.

Напомним, Новикова* в июне лишили статуса, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики.

В РФ он защищал украинку Надежду Савченко, которую осудили за причастность к гибели российских журналистов, а затем норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже и студента Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.

#госизмена
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