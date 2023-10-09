Дело о госизмене завели на бывшего адвоката Илью Новикова*

ФСБ возбудила дело о госизмене на бывшего члена Адвокатской палаты Москвы Илью Новикова*, сообщает РИА Новости.

По версии следователей, после начала СВО адвокат покинул Россию, а затем оказался на Украине. Там он вступил в ряды теробороны, где, как утверждается, он и по сей день служит, занимаясь пропогандистской деятельностью.

Напомним, Новикова* в июне лишили статуса, сочтя, что ряд его высказываний нарушают требования кодекса профессиональной этики.

В РФ он защищал украинку Надежду Савченко, которую осудили за причастность к гибели российских журналистов, а затем норвежца Фруде Берга, обвиненного в шпионаже и студента Егора Жукова, которого судили за участие в несогласованных акциях.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента в России.