Дело на миллион: как бывший сотрудник Минсельхоза РТ обманул фермеров с грантами

Дело о махинациях с фермерскими грантами начал рассматривать Советский районный суд Казани. На скамье подсудимых оказался экс-сотрудник Министерства сельского хозяйства РТ Дамир Гилязев. Сегодня на процессе подсудимому продлили на три месяца домашний арест и зачитали обвинительное заключение.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

В суд бывший сотрудник ведомства пришел вместе со своим адвокатом. Его защитник сразу заявила, что против присутствия прессы в зале суда. Однако судья просьбу адвоката отклонил.

«Вина моего подзащитного не установлена и не доказана. Считаю излишним присутствие журналистов на процессе», – высказалась защитница подсудимого.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

По версии следствия, с 2018 по 2019 год Гилязев, работая на тот момент ведущим специалистом развития малого хозяйства, пообещал двум фермерам посодействовать в получении грантов, которые Министерство сельского хозяйства республики выделяло на развитие малого хозяйства.

Гилязев, заранее зная, что предприниматели получат гранты, сказал им, что якобы может помочь им выиграть конкурс. За свои услуги в общей сложности мужчина получил почти миллион рублей. Полученные деньги подсудимый присвоил, уверено следствие.

Фото: © Елена Саляхова/ ИА «Татар-информ»

«В уголовном деле два эпизода. Оба фермера на развитие своего малого хозяйства получили порядка четырех с половиной миллиона рублей», – уточняется в материалах уголовного дела.

Свою вину подсудимый не признал. Ожидается, что на следующем заседании суд допросит свидетелей по делу. Если вина Дамира Гилязева будет доказана, то ему грозит до шести лет лишения свободы.