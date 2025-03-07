Дело экс-инспектора по маломерным судам из РТ о взятке на экзаменах передали в суд

В Нижнекамский горсуд поступило дело 48-летнего бывшего государственного инспектора по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Татарстан. Его обвиняют в служебном подлоге и получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Следствие утверждает, что с мая 2021 года по октябрь 2023 года инспектор получал взятки на сумму свыше 130 тысяч рублей через посредников за успешную сдачу экзаменов на управление маломерными судами без фактической проверки знаний. Это привело к тому, что 9 человек незаконно получили права на управление маломерными судами.