Дело экс-главы исполкома Тукаевского района о злоупотреблении полномочиями передано в суд

Следком завершил расследование уголовных дел на бывшего главу исполкома Тукаевского района, а также на директора одной из организаций, которых обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Напомним, как установили сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ в 2018 году у исполкома образовалась задолженность перед организацией за ранее выполненные работы. Чтобы погасить ее, руководитель исполкома подписал ложные документы о побелке деревьев в 17 сельских поселениях района, хотя на самом деле эту работу делали сотрудники муниципальных учреждений бесплатно.

В дальнейшем директор этой организации при помощи этих документов получил более 1,6 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.

Кроме того, в 2013 году экс-глава исполкома незаконно снял обременение с залогового имущества стоимостью более 2,4 млн рублей по договору на сумму 20 млн рублей, который ранее заключил его родственник. В результате договорные обязательства не были выполнены, а имущество в виде овчарника и зернохранилища было продано.