Дело Алексея Семина: судами не установлено причинение вреда старинному зданию в Казани

Обвинение в адрес компании УК «Капитал-Траст-Инвест» в повреждении объекта культурного наследия на улице Карла Маркса в Казани опровергнуто решениями судов апелляционной и кассационной инстанций. Дело в отношении компании прекращено за недоказанностью. Об этом говорится в официальном сообщении УК «Капитал-Траст- Инвест».

«Шестой кассационный суд в Самаре отменил решение Верховного суда Республики Татарстан о привлечении компании к административной ответственности за повреждение объекта, указав, что нижестоящими судами не установлено, в чем именно выразилось повреждение объекта и какой вред был ему причинен. Указанные нарушения кассационный суд признал существенными, постановление незаконным и вернул дело на новое рассмотрение в Верховный суд Республики Татарстан.

Последующий пересмотр дела в Верховном суде Республики Татарстан подтвердил тот факт, что материалами дела не установлено, в чем именно выразилось повреждение объекта культурного наследия по улице Карла Маркса, 17 и какой вред был ему причинен. В связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых компания была привлечена к административной ответственности Верховный суд Республики 29.06.2022 года отменил ранее вынесенные судебные акты и прекратил в отношении компании административное дело по факту уничтожения и (или) повреждения объекта культурного наследия.

Обоснованность наличия события инкриминируемого преступления также поставлена под сомнение и Приволжским районным судом Казани, который 15.07.2022 года рассмотрел ходатайство следствия об аресте Семина А.В. и оставил его без удовлетворения.

Также суд указал на то, что управление имуществом осуществляет управляющая компания, а не владельцы инвестиционных паев, и в документах следствия отсутствуют данные, свидетельствующие о причастности Семина А.В. к осуществлению действий или бездействий в целях уничтожения или повреждения объекта культурного наследия.

Ранее, 23 июня 2022 года, Приволжский районный суд Казани после отмены Шестым кассационным судом общей юрисдикции решений нижестоящих судов по этому делу отказал в наложении ареста на денежные средства, принадлежавшие А.В. Семину, оставив без удовлетворения ходатайство следствия и приняв доводы защиты. В своем постановлении суд указал на то, что материалы, представленные следствием, не содержат сведений о том, что Семин А.В. является подозреваемым либо обвиняемым по уголовному делу, а также не является лицом, несущим по закону материальную ответственность», – говорится в сообщении.



Ранее сотрудниками Следственного комитета РФ по Республике Татарстан было предъявлено заочное обвинение бизнесмену Алексею Семину по статье 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации).

По версии следствия, неустановленные сотрудники ООО «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» доверительного управления ЗПИКФ «АС-фонд строительный», основным бенефициаром которого является обвиняемый, при проведении ремонтно-строительных работ повредили и частично уничтожили на улице Карла Маркса города Казани объект культурного наследия федерального значения «Комплекс Адмиралтейской конторы», включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Согласно результатам проведенной экспертизы, стоимость необходимых работ для восстановления объекта составляет 34,5 млн рублей.