Делились опытом с товарищами со всей страны: в РТ завершился съезд руководителей Юнармии

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани прошла торжественная церемония закрытия ежегодного Всероссийского обучающего семинара-совещания «Юнармии». На мероприятие в столицу Татарстана приезжали 250 руководителей региональных штабов, наставников и специалистов Домов Юнармии со всей страны.

«В эти три дня мы подводили итоги деятельности «Юнармии». В Республике Татарстан создано 1255 юнармейских отрядов. Эта, можно сказать, большая армия показывает отличные результаты, поэтому мы поделились накопленным опытом с нашими друзьями и товарищами со всей страны», – сказал начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия» Республики Татарстан Александр Бородин.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

По словам генерал-майора Бородина, на съезде в Казани поднимались вопросы организации юнармейского отряда в школе и отдыха юнармейцев в лагерях. Участники семинара обсудили помощь семьям участников специальной военной операции – тех, кто сегодня сражается, и тех, кто погиб в боях за Родину.

«Мы обсуждали, как сделать так, чтобы слово "патриот" было не просто словом, а делом», – объяснил Александр Бородин.

Участники семинара-совещания обсуждали планы на грядущий год, нововведения, среди которых —юнармейский норматив.

«В 2026 году этот норматив будет проводиться в каждом регионе. Он включает в себя испытания по духовно-нравственному воспитанию, строевой подготовке, военно-тактической медицине. Юнармейцы покажут, что не тратили время впустую, а учились», – рассказал «Татар-информу» начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия» Республики Удмуртия Алексей Соловьев.

В разговоре с корреспондентом агентства, начальник регионального штаба патриотического движения «Юнармия» Республики Тыва Айдын Шивидек отметил особое внимание, которое уделяется в Татарстане родному языку.

«Юнармейцы Татарстана – смышленые, активные ребята, которые развиваются всесторонне. Полученный опыт я передам нашим координаторам в Тыве. И нам искренне хочется тесно взаимодействовать с Татарстаном: напомню, что татары и тувинцы — тюркоязычные народы, у нас много общего», – сказал Айдын Шивидек.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Татарстан может однозначно похвастаться развитием инфраструктуры домов Юнармии – мест, где ребята получают практические навыки военных прикладных дисциплин, совершенствуют свою работу с архивами. Всего в Татарстане 52 дома Юнармии, а это самое большое число среди субъектов», – рассказал начальник Главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин.

Руководитель Юнармии отметил неоценимый личный вклад Александра Бородина в развитие движения как в регионе, так и во всей стране.

Праздничную, теплую и дружескую атмосферу мероприятия дополнили творческие номера. Татарский и русский народные танцы исполнил ансамбль «Казань». Заслуженный артист РТ Радик Шарипжанов исполнил знаменитую песню Олега Газманова «Офицеры».

«В зале я вижу и молодых педагогов, и опытных наставников. Эта дружная армия способна решать любые задачи, которые ставятся руководством нашей страны», – сказал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Министр подчеркнул, что в Татарстане движение «Юнармия» активно развивается. Во всех школах республики есть юнармейский отряд, а дети стремятся стать его членами.

Кульминацией мероприятия стало награждение по итогам смотра-конкурса региональных отделений «Юнармии». На церемонии были названы лучшие регионы России, показавшие наиболее высокие результаты в работе с юнармейцами, развитии инфраструктуры, реализации образовательных и патриотических проектов.