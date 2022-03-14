Делегаты X Всероссийского схода татарских предпринимателей посетят села Буинского района

Участники X Всероссийского схода татарских предпринимателей 17 марта ознакомятся в Буинском районе с татарскими селами с успешным опытом реализации предпринимательской деятельности. Делегаты узнают об опыте татарстанских коллег в отраслях коневодства, птицеводства, выращивания ягодных культур, кондитерского, швейного производства.

В частности, в селе Бик-Утеево гости посетят сады КФХ «Давлетшин З.Н.», в селе Бюрганы — конную ферму хозяйства «Хисамов Р.З.», в селе Исаково ознакомятся с деятельностью хозяйств Гималова И.М., Хасанзянова Р.С., а также швейного цеха. Кроме того, делегатам покажут спектакль в Буинском драматическом театре.

По словам руководителя отдела по работе с татарскими предпринимателями Всемирного конгресса татар Фарида Уразаева, татарские предприниматели совместно с Буинским землячеством установили памятники на местах исчезнувших сел в Буинском районе. На памятниках запечатлены имена воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и умерших после войны фронтовиков.

X Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел пройдет 16-18 марта в Казани. В съезде примут участие 500 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из Татарстана и 40 регионов Российской Федерации.

16 марта делегаты будут работать на дискуссионных площадках по темам: «Вопросы духовного воспитания и национальной самобытности в татарских селах»; «Вопросы массового выращивания ягодно-фруктовых культур при помощи современных инновационных технологий», «Вопросы обучения молодежи основам предпринимательства в рыночных условиях и восстановления татарской традиционной системы воспитания»; «Вопросы переработки и реализации продукции, произведенной сельскими предпринимателями».

18 марта пройдет пленарное заседание, в котором ожидается участие Президента РТ Рустама Минниханова. Также будет организована выставка-ярмарка производителей продукции и товаров народных промыслов из регионов «Татар-базар». В рамках культурной программы делегатам предложат посмотреть спектакль по произведению Аяза Гилязова «Три аршина земли» в театре им. К.Тинчурина.