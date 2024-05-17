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Делегаты из Малайзии удивились передовому оборудованию агрохолдинга в Мамадыше
В рамках международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» Мамадыш принял делегацию из Малайзии. Гости из Юго-Восточной Азии посетили несколько объектов агрохолдинга ООО «АПК Продовольственная программа».
Основные цели приезда делегатов — наладить межгосударственные отношения, оценить потенциал предприятий Мамадышского района по экспорту и импорту молочной и мясной продукции.
Гости были очень удивлены тем, что на предприятиях Мамадышского района применяется автоматизированное современное оборудование.
Несмотря на то, что на полях KazanForum предусмотрена насыщенная программа, малазийские гости выбрали посещение именно Мамадыша, так как считают, что на территории района имеется много производств, которые они хотели бы изучить.
Материал подготовлен при участии Евгении Григиной.
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