Фото предоставлено Евгенией Григиной

В рамках международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» Мамадыш принял делегацию из Малайзии. Гости из Юго-Восточной Азии посетили несколько объектов агрохолдинга ООО «АПК Продовольственная программа».

Основные цели приезда делегатов — наладить межгосударственные отношения, оценить потенциал предприятий Мамадышского района по экспорту и импорту молочной и мясной продукции.

Гости были очень удивлены тем, что на предприятиях Мамадышского района применяется автоматизированное современное оборудование.

Несмотря на то, что на полях KazanForum предусмотрена насыщенная программа, малазийские гости выбрали посещение именно Мамадыша, так как считают, что на территории района имеется много производств, которые они хотели бы изучить.

Фото предоставлено Евгенией Григиной

Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус. Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФс 2023-го событие получило федеральный статус.