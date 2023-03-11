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Делегаты из ЛНР приняли участие в съезде Федеральной автономии татар в Болгаре
Съезд Федеральной национально-культурной автономии татар стартовал в Болгаре. В работе съезда принимают участие 97 делегатов из 43 регионов России, в том числе делегаты из Луганской народной республики.
Федеральная автономия татар празднует в нынешнем году свое 25-летие. В ее состав входят 38 региональных и семь местных автономий. Кроме того, изъявила желание присоединиться еще одна организация из Хабаровска.
По словам председателя Федеральной автономии татар Ильдара Гильмутдинова, образованная 25 лет назад организация активно работает и сегодня.
«Надо отметить, что наша автономия является крупнейшим национальным объединением России. При образовании федеральной автономии в ее состав входило чуть более десятка организаций, сегодня их число составляет порядка 50. Это говорит об активности наших соотечественников, проживающих в субъектах Российской Федерации, а также об их готовности работать во благо сохранения родного языка и культуры!» — подчеркнул общественник.
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