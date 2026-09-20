Делегаты из 11 стран ознакомились с работой избирательной системы Татарстана

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

Иностранные участники Международного фестиваля молодежи 2026 в Екатеринбурге побывали в Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан и встретились с председателем ЦИК РТ Андреем Кондратьевым. Мероприятие прошло в рамках региональной программы, знакомящей молодых лидеров с общественной, культурной, образовательной и технологической жизнью республики, сообщили в ЦИК РТ.

Согласно полученной информации, в республиканский избирком приехали представители 11 государств: Индонезии, Малайзии, Аргентины, Узбекистана, Ливана, Южно-Африканской Республики, Мексики, Мадагаскара, Пакистана, Омана и Египта.

Гостям рассказали об особенностях трехдневного голосования, работе территориальных и участковых избирательных комиссий, общественном наблюдении и волонтерском сопровождении выборов.

Визит в ЦИК Татарстана продолжил программу пребывания делегации в республике. За первые два дня участникам представили молодежные проекты республики, культуру и традиции Татарстана, гости посетили избирательные участки Казани и Центр общественного наблюдения, познакомились с работой наблюдателей и волонтеров.

«В последние дни мы посетили много избирательных участков, посмотрели, как работает весь процесс, как люди голосуют, и, честно говоря, это замечательный опыт. Для меня было очень интересно узнать, как избирательная система работает в России. Сегодня мы встретились с председателем ЦИК Татарстана, узнали еще больше подробностей о том, как проходит избирательный процесс и о планах развития избирательной системы в будущем», – поделился своими впечатлениями представитель Ливана Берха Техзиб Хуссейн.

«Для нас важно не только показать, как организованы все этапы голосования, но и услышать мнение молодых людей из разных стран. Такие встречи создают пространство для открытого диалога, обмена опытом и новых совместных инициатив. Уверен, знакомство с работой избирательной системы и молодежными проектами Татарстана станет полезной частью региональной программы», – отметил Андрей Кондратьев.

Региональная программа Международного фестиваля молодежи 2026 в Екатеринбурге объединяет представителей разных государств через живое общение, совместную проектную работу и знакомство с ключевыми общественными, культурными, образовательными и технологическими площадками Татарстана.