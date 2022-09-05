Делегаты Дней татарской молодежи выбрали лидером активистку из Самарской области

В Казани делегаты Дней татарской молодежи (ДТМ) на церемонии закрытия подвели итоги и выбрали лидера. По результатам голосования победила активистка из Самарской области — руководитель молодежного крыла общества «Туган тел» Фарзана Махмутова.

«Это большая ответственность. У лидера должна быть команда, только в окружении единомышленников он может проявить свои лидерские качества и вести за собой», — отметила в беседе с корреспондентом «Татар-информа» Махмутова.

Она намерена привлечь к реализации различных проектов молодежь из городских вузов. «В Самаре есть активная татарская молодежь, но свою активность они реализуют в рамках вузов. Я уже изучила списки студентов в своем вузе, отметила для себя татарские фамилии. Хочу с ними познакомиться, вдохновить на интересные татарские проекты. Конечно, есть и такие, которым все надоело. Но если человеку интересно, он сам потянется», — поделилась планами девушка.

Как пояснила директор молодежного центра «Идель» Зульфия Ибляминова, лидера ДТМ делегаты выбирали из самых активных и эффективных представителей татарского молодежного движения. Голосование состоялось накануне, после того, как каждый кандидат представил свой проект.

«Все достойны победы. Мы их знаем уже не один год — все активные, неравнодушные, настоящие лидеры. Не теряйте своей силы, эту искорку. Продолжайте свою деятельность, а мы вас поддержим», — обратилась директор «Идель» к активистам.

Гость Дней татарской молодежи, известный археолог, заместитель директора Института археологии АН РТ Фаяз Хузин признался, что ему тяжело расставаться с делегатами — три дня плодотворной работы и общения пролетели незаметно.

«Мы, ученые, работаем не только ради науки, но и стремимся передать молодому поколению свои знания о татарском народе — в области сохранении его языка, культуры, истории, религии. Думаю, я и дальше буду приходить сюда. Мне осталось найти себе преемника, который, как и я, сможет передать знания молодым. И на душе у меня будет спокойнее», — сказал ученый.

Автор учебников и учебных программ по татарскому языку для русскоязычных детей Николай Максимов призвал делегатов из разных регионов сохранять особенности своих местных диалектов.

«Сохраняйте эту красоту. Литературный язык он по-своему красив. Мы тут слышали разные говоры, и каждый прекрасен. Пусть в каждой деревне, в каждой семье сохраняются местные особенности, передаются детям, но есть и центральный говор татар — литературная речь, ее тоже можете изучить», — посоветовал ученый.

Педагог по танцам Роза Ибраева обучала участников Дней татарской молодежи татарским народным танцам. «Кто-то впервые в жизни попробовал потанцевать по-татарски. Всего три дня — и они уже знают базовые движения», — рассказала педагог.

Руководитель благотворительного фонда «Ватан» Рустам Галимов обучал активистов готовить проекты и участвовать в грантовых конкурсах. «Хотел бы, чтобы вы в дальнейшем проводили в своих регионах татарские мероприятия, сборы. Надеюсь, появятся новые татарские организации», — напутствовал молодых Рустам Галимов.

В рамках XXXII Дней татарской молодежи делегаты участвовали в конкурсах «Идел кызы» «Идел егете», а также в музыкальных и танцевальных состязаниях. В этом году в форуме приняли участие 150 человек из 23 регионов России и из Татарстана. Дни проводятся Министерством по делам молодежи РТ совместно с Федеральной национально-культурной автономией татар и молодежным центром «Идель».