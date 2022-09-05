Делегаты Дней татарской молодежи просят Татарстан оказывать грантовую поддержку регионам

В Казани завершились XXXII Дни татарской молодежи, которые в этом году проходили в течение пяти дней. По итогам работы форума была принята резолюция, которую активисты поддержали единогласно.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Текст резолюции озвучила директор молодежного центра «Идель» Зульфия Ибляминова. В документе участники мероприятия, в частности, обращаются к Федеральному агентству по делам национальностей с призывом оказывать финансовую и материальную помощь деятельности татарских национально-культурных объединений в субъектах РФ, а также к Президенту Татарстана с просьбой оказывать поддержку деятельности татарских молодежных общественных объединений в субъектах Российской Федерации, ближнем и дальнем зарубежье.

В резолюции также говорится, что татарская молодежь в регионах нуждается в помощи при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий и надеется на поддержку Татарстана в виде квалифицированных специалистов, методических материалов, национальных костюмов и атрибутики.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Авторы резолюции также призывают Министерство по делам молодежи РТ оказывать татарским молодежным объединениям в регионах систематическую финансовую помощь на основе грантов.