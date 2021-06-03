Делегатов на съезд «Единой России» от Татарстан назовут на партийной конференции

Предложения по составу делегации Татарстана на съезд «Единой России» в Москву озвучили сегодня на заседании президиума регионального политсовета партии. Среди кандидатов – член бюро высшего совета партии, Президент Татарстана Рустам Минниханов, член президиума генерального совета партии, секретарь татарстанского отделения Фарид Мухаметшин, член генерального совета партии, мэр Казани Ильсур Метшин.

Как сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия», всего в состав делегации предложено включить 31 человека. В списке — депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов, руководитель МГЕР Татарстана Динар Бариев, участники предварительного голосования, активисты первичных отделений партии.

Предварительное голосование «Единой России» проходило в Татарстане с 24 по 30 мая. Наибольшее число голосов набрали действующие депутаты Госдумы РФ и Госсовета Татарстана, представители органов власти республиканской власти, главы администраций городов и районов Татарстана.

Список татарстанской делегации на съезд будет вынесен на рассмотрение региональной конференции партии, которая состоится 9 июня в Казани.

Всероссийский съезд «Единой России» состоится 19 июня в Москве, ожидается, что в его работе примет участие Президент России Владимир Путин.