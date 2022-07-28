Делегат съезда ВКТ из Нижневартовска допустил обновление состава «Милли шура»

Руководитель татарской национально-культурной автономии «Мирас» из Нижневартовска Рафаил Мухаметзянов рассказал «Татар-информу» о своих ожиданиях от очередного съезда Всемирного конгресса татар (ВКТ).



«Мы так понимаем, что съезд в корне изменит всю татарскую политику. Здесь возможно обновление состава “Милли шура”. Они возьмут за основу Стратегию [татарского народа] и будут ее реализовывать», – сказал Мухаметзянов.



По мнению собеседника агентства, политика, которую ведет председатель национального совета при ВКТ «Милли Шура» Василь Шайхразиев, является очень важной для татарского мира. «Мы надеемся, что он вновь будет избран членом совета. Он достояние татарского мира. Очень правильно Президент Татарстана остановился на его кандидатуре. Василь Шайхразиев объединяет татарский мир во всех странах СНГ», – отметил он.



Делегат считает, что сейчас деятельность конгресса охватывает все вопросы татарской жизни. К примеру, с нового года в муниципальной школе будет укомплектован еще один, уже четвертый татарский класс, пояснил Мухаметзянов.



Он также выразил пожелание, чтобы татарский конгресс еще эффективнее вел свою стратегию. «Для нас главный вопрос – укрепление связей с другими странами. Татары должны общаться между собой. Мы обязаны знать свою историю», – сказал представитель татар Нижневартовска.



С 30 июля по 2 августа 2022 года в Казани будет проходить VIII съезд Всемирного конгресса татар. На мероприятие приглашены 1500 делегатов и почетных гостей. Из города Нижневартовска в Казань приедут семь участников.

Ралина Загидуллина

