Делегацию татар Афганистана пригласили в Уфу на научно-практическую конференцию

Фото: «Татар - информ»

Делегация татарской общины Афганистана примет участие в XIV Международной научно-практической конференции «Идеалы и ценности авраамических традиций: единство посланий — диалог и сотрудничество», которая пройдет в Уфе. Об этом сообщил «Татар-информу» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

«Мы с благодарностью приняли это приглашение. Духовно-нравственное воспитание молодежи, образование, мир и согласие на евразийском пространстве — эти темы крайне интересны для нас», — заметил Забихулло Надери Татар.

Мероприятие приурочено к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и 40-летию служения шейх-уль-ислама Талгата Сафа Таджуддина на посту верховного муфтия, председателя Центрального духовного управления мусульман России. Организует форум Центральное духовное управление мусульман России совместно с Российским исламским университетом ЦДУМ России.

«Вопросы образования афганской молодежи сейчас очень важны. Я думаю, Россия должна активней заниматься этими вопросами в Афганистане. Из-за различных бюрократических препон в российских госучреждениях мы полгода никак не можем активизироваться в этом направлении, в то время как правительство США активно зазывает афганскую молодежь на обучение, выделяя им хорошие стипендии. Буквально на днях глава департамента развития образовательных программ Министерства образования США Рон Маккаман обсудил этот вопрос с министром образования Афганистана Нуруллой Муниром», — высказался по этой теме генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого находиться в Кабуле, Рустам Хабибуллин.