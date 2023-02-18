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Делегацию Израиля выгнали с саммита Африканского союза в Эфиопии
Членов израильской делегации выгнали из зала, где проходил саммит Африканского союза в Аддис-Абебе. Охрана заставила дипломатов покинуть зал спустя несколько минут после начала церемония открытия, сообщает РБК со ссылкой представителя МИД страны Лиора Хайата.
Отмечается, что делегаты были аккредитованы и имели пропуск на мероприятие. Однако, как заметила заместитель министра иностранных дел Израиля Шарон Бар-Ли, сотрудники охраны подошли к ним и попросили выйти из зала.
«Грустно видеть, что Африканский союз стал заложником небольшого числа экстремистских стран, таких как Алжир и Южная Африка, движимых ненавистью и контролируемых Ираном», — отмечается в заявлении представителя ведомства.
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