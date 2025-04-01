Делегация женщин – депутатов Госсовета Татарстана посещает Минскую область Белоруссии

Минскую область Республики Беларусь с трехдневным визитом посещает делегация женщин – депутатов Государственного Совета Республики Татарстан. Об этом рассказала Председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая, сообщает БЕЛТА.

«Три года назад в городе Гродно мы заключили соглашение между Минским областным Советом депутатов и Государственным советом Республики Татарстан. Это соглашение касается развития торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных отношений», – напомнила спикер.

По словам Якубицкой, программа визита женщин-депутатов из Татарстана достаточно обширна. «Мы предлагаем гостям познакомиться с <...> культурным, историческим наследием, экономическим потенциалом Минской области», – уточнила она.

В рамках визита в Минскую область женщины – депутаты Госсовета РТ посетили мемориальный комплекс «Хатынь». Там они приняли участие в возложении цветов и побывали в музее.

«В программе – знакомство с нашими объектами агроэкотуризма. А сегодня состоится круглый стол «О роли женщины в современном обществе», – добавила Якубицкая.

Круглый стол с участием женщин-депутатов из Татарстана состоится на базе Территориального центра социального обслуживания населения Минского района, недавно открывшегося в Боровлянах. Гостьи познакомятся с работой учреждения, в том числе с реализуемыми им социальными проектами.

Наталья Якубицкая добавила, что Минская область РБ в текущем году намерена принять активное участие в Форуме регионов, который состоится в Нижнем Новгороде. «Нам уже поступили предложения о сотрудничестве от четырех регионов. Все они, безусловно, будут поддержаны», – заключила она.