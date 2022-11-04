Делегация во главе с Ахметшиным посетила мобилизованных из РТ на одном из полигонов

Фото: пресс-служба полпредства РТ в России.

Делегация Татарстана накануне Дня народного единства встретилась с мобилизованными татарстанцами, находящимися на боевом слаживании на одном из полигонов России. Полк входит в состав подразделений Центрального военного округа, передает полпредство РТ в РФ.

«В ближайшие дни военнослужащие отправятся на передовую», — отмечается в сообщении.

В состав делегации, которую возглавил вице-премьер РТ Равиль Ахметшин, вошли мэр Челнов Наиль Магдеев, глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, депутат Госдумы от РТ Руслан Гаджиев, Герой России, ветеран ВВС, участник боевых действий на Северном Кавказе Рафик Ихсанов, полковник запаса Рафаэль Фаизов и пр.

Телеведущая Ксения Седунова передала мобилизованным 120 комплектов теплой одежды — термобелье, шапки, носки, перчатки. В сборе средств ее поддержала семья и подписчики в социальных сетях.

Всего татарстанцы привезли землякам около 200 тонн груза, куда вошли предметы первой необходимости и медикаменты. Глава Тетюшского района, ветеран спецназа, подарил подразделению ВДВ России автомобиль.

Заместитель командующего и делегация Татарстана выступили перед военнослужащими на торжественном построении. Командование поблагодарило татарстанцев за приезд, постоянную поддержку и внимание к военнослужащим.

Все акции полпредства Татарстана в поддержку военнослужащих проходят по согласованию с Минобороны России по одобрению Президента РТ Рустама Минниханова.

Напомним, утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации.