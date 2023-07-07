Делегация ветеранов из Азнакаево и Башкортостана посетила Актаныш

Актаныш посетила делегация Совета ветеранов Азнакаевского района и Туймазинского района Башкирии. По традиции гостей встретили с хлебом-солью.

Заместитель по социальным вопросам руководителя исполкома Актанышского муниципального района Дильбар Анварова и председатель районного общества ветеранов, ветеран печати и СМИ Нурулла Нурлыев искренне поприветствовали гостей и пожелали им хорошего отдыха. Азнакаевцы тоже приехали не с пустыми руками: руководитель делегации и Совета ветеранов Миргасим Каримов вручил собравшимся памятные подарки.

Фото Юлая Низаева

Гости посетили филармонию государственного ансамбля песни и танца «Агидель», затем совершили речную прогулку на пароме по реке Белой. Среди участников были ветераны различных отраслей, и встреча была наполнена воспоминаниями и идеями дальнейшей работы ветеранских организаций.

«У нас очень динамично развивающееся общество ветеранов, 92 отделения в селах и деревнях. Город и район красивы и богаты талантами, впрочем, как и Актаныш. Мне поездка очень понравилась, давно хотела побывать здесь на пароме. Также была очень счастлива увидеть такой славный ансамбль „Агидель“, известный не только в РТ, но и на всю Россию», — поделилась впечатлениями ветеран учительского труда Наиля Шаяхметова. Сейчас она возглавляет отделение ветеранов педагогического труда при РОНО. В данном отделении состоят более 1300 человек преклонного возраста.

Семейная пара Адуниса и Равии Фазуллиных – активные участники различных мероприятий, фестивалей и сабантуев не только в Башкортостане, но и далеко за его пределами.

«Я на протяжении более 10 лет был председателем Туймазинского Совета ветеранов. В эти годы мы наладили очень тесную связь и дружественные отношения с ветеранскими организациями Татарстана. Благодарны за приглашение, приезжайте и к нам, в Туймазы. У нас тоже есть что показать и где можно отдохнуть», – говорит Адунис Фазуллин.

Перед гостями выступили самодеятельные певцы и творческий коллектив «Мирас», организованный при Актанышском Совете ветеранов.

Материал подготовлен при участии Юлая Низаева