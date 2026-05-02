Делегация Туркмении во главе с Бердымухамедовым посетит «КазаньФорум»

Председатель Халк маслахаты Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов примет участие в форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Об этом сообщили в национальной программе туркменского телевидения «Watan», передает «ТАСС».

На заседании правительства Туркмении министр иностранных дел Рашид Мередов сообщил, что на форум направят делегацию во главе с Бердымухамедовым. По его словам, визит планируется для дальнейшего укрепления стратегических отношений между Туркменией и Россией.

Напомним, форум «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» пройдет с 12 по 17 мая на разных площадках Казани. Деловая программа запланирована на 14-15 мая и состоится в МВЦ «Казань Экспо».