Делегация «Татмедиа» встретилась с Равилем Ахметшиным и возложила цветы к памятнику Тукая

Фото: пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации

Делегация АО «Татмедиа» в рамках рабочей поездки в Москву посетила полномочное представительство РТ в РФ, Татарский культурный центр, а также возложила цветы к памятнику Габдуллы Тукая. Об этом сообщается на сайте полпредства.

В Татарском культурном центре Москвы гостей встретил директор Анвер Хусаинов, историк Марат Сафаров провел небольшую экскурсию по татарскому Замоскворечью.

Полпред Татарстана в РФ Равиль Ахметшин рассказал гостям о работе ведомства, его задачах и функциях. Подробно остановился на деятельности, направленной на объединение татарстанцев в московском регионе, проектах, ставших уже традиционными.

Фото: пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации.

Кроме того, представители «Татмедиа» с заместителями полпреда Татарстана Фаннуром Гарифуллиным и Эмилем Файзуллиным возложили цветы к памятнику Габдуллы Тукая.

Фото: пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации.

В составе делегации из Татарстана — гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, главный редактор-руководитель филиала АО «Татмедиа» — заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Ринат Билалов, медиадиректор холдинга Алсу Исмагилова, а также главреды изданий «Казанские ведомости», «Идель», «Магариф» и портала «Миллиард Татар».