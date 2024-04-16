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Делегация «Татмедиа» встретилась с Равилем Ахметшиным и возложила цветы к памятнику Тукая
Делегация АО «Татмедиа» в рамках рабочей поездки в Москву посетила полномочное представительство РТ в РФ, Татарский культурный центр, а также возложила цветы к памятнику Габдуллы Тукая. Об этом сообщается на сайте полпредства.
В Татарском культурном центре Москвы гостей встретил директор Анвер Хусаинов, историк Марат Сафаров провел небольшую экскурсию по татарскому Замоскворечью.
Полпред Татарстана в РФ Равиль Ахметшин рассказал гостям о работе ведомства, его задачах и функциях. Подробно остановился на деятельности, направленной на объединение татарстанцев в московском регионе, проектах, ставших уже традиционными.
Кроме того, представители «Татмедиа» с заместителями полпреда Татарстана Фаннуром Гарифуллиным и Эмилем Файзуллиным возложили цветы к памятнику Габдуллы Тукая.
В составе делегации из Татарстана — гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, главный редактор-руководитель филиала АО «Татмедиа» — заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Ринат Билалов, медиадиректор холдинга Алсу Исмагилова, а также главреды изданий «Казанские ведомости», «Идель», «Магариф» и портала «Миллиард Татар».
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