Делегация «Татмедиа» обменялась опытом с редакцией «Московского комсомольца»

Делегация АО «Татмедиа» во главе с гендиректором татарстанского медиахолдинга Шамилем Садыковым побывала с рабочим визитом в Москве. Журналисты посетили редакцию «Московского комсомольца», ознакомившись с современными трендами в создании и распространении новостного контента.

В делегацию «Татмедиа» вошли представители таких редакций, как «Татар-информ», «Казанские ведомости», «Челнинские известия», «Шахри Казан», «Мамадыш-информ», «Зеленый Дол», «НТР».

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев рассказал гостям о том, как издание работает с учетом современных трендов — как старается развивать не только печатную версию газеты, но и ведет большую работу в социальных сетях и интернете. Также он поделился своими прогнозами о будущем российского медиа.

Ведущие сотрудники «МК» рассказали о своих подходах к работе с различными актуальными темами. Татарстанская делегация также поделилась своим опытом.

В заключение встречи гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков подарил сувениры, привезенные из нашей республики, — тюбетейку, чак-чак и выпуск журнала «Казань».

«Это самый крутой журнал о Казани, о ее традициях. Казань — не простой город», — отметил он.

Павел Гусев — российский журналист, медиаменеджер, общественный деятель, главный редактор и владелец газеты «Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Является заслуженным журналистом РФ и заслуженным работником культуры РФ.

«Московский комсомолец» — советская и российская ежедневная газета. Была основана в декабре 1919 года под названием «Юный коммунар» и изначально ориентирована на политически активную молодежь. 1 сентября 1929 года издание получило название «Московский комсомолец».