Делегация Татарстана встретилась с участниками специальной военной операции

Делегация Татарстана провела встречу с авиационной частью Центрального военного округа, участвующей в специальной военной операции на Украине. Об этом рассказали в Полпредстве РТ в РФ.

Военнослужащим передали около 40 тонн предметов первой необходимости. Это генераторы, спальные мешки, продукты и так далее. Груз отправили в места дислокации подразделений Центрального округа и Воздушно-десантных войск РФ.

Вице-премьер — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, возглавлявший делегацию, вручил отличившимся военнослужащим командирские часы Чистопольского завода с надписями «Z» и «ЦВО». Он также надел на голову каждому из награжденных солдат тюбетейку, отметив, что недавно в Москве прошел Сабантуй, где по традиции каждому батыру дарят этот татарской национальный головной убор.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России, а также оказывать украинской стороне различную помощь.