Делегация Татарстана встретилась с представителями татарской диаспоры в Бухарской области

Фото: пресс-служба ТБНКЦ Бухарской области

В Доме дружбы Бухарской области 21 апреля 2026 года прошла торжественная встреча делегации Республики Татарстан, сообщили в Татаро-башкирском национально-культурном центре Бухарской области.

В состав делегации вошли председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова, ее заместитель Зуфар Бадрутдинов, начальник отдела научного использования архивных документов и международных связей Альсина Галиева и начальник отдела по исполнению запросов генеалогического характера Госархива РТ Лилия Назымова.

Согласно сообщению, мероприятие сопровождалось музыкальной программой, подготовленной Бухарским региональным филиалом Татарского национального культурного центра, расположенным в здании ННО и Дома дружбы Бухары.

В рамках визита состоялась практическая встреча, направленная на привлечение семей граждан Узбекистана, имеющих или имевших родственные связи с жителями Татарстана, а также представителей татарской диаспоры к участию в конкурсах Госкомархива РТ и генеалогическом фестивале «Звук веков в семейной истории» («Тарихта без эзлебез»).

По завершении мероприятия Гульнара Габдрахманова отметила высокий уровень организации работы Дома дружбы и действующих при нем культурных центров.