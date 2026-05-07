Делегация Татарстана возложила цветы к Вечному огню в Москве

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Полномочное представительство Татарстана в России провело церемонию возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» в Александровском саду и памятнику маршалу Георгию Жукову в Москве. Мероприятие прошло в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

В церемонии участвовали заместитель премьер-министра Татарстана – полномочный представитель республики в России Равиль Ахметшин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и глава Тетюшского района Татарстана Рамис Сафиуллов.

Почтить память защитников Отечества пришли представители Клуба офицеров, созданного при Полпредстве Татарстана. Среди них были Герои России, в том числе участники специальной военной операции – Иван Жарский, Михаил Марцев и Сергей Хайрудинов.

Также в мероприятии приняли участие председатель Клуба офицеров генерал-полковник Валерий Баранов, Герои России Владимир Алимов, Марат Алыков, Рафик Ихсанов, Венер Мухаметгареев и Сергей Тулин.

На церемонии присутствовали руководитель департамента ресурсного обеспечения Минобороны России генерал-лейтенант Алексей Лемякин, заместитель командующего ВДВ генерал-майор Нариман Тимергазин, генерал-майор Тимур Гареев, генерал-лейтенант Юрий Демидов, двукратная олимпийская чемпионка и заместитель начальника ЦСКА Светлана Ишмуратова, представитель Национального центра управления обороной России вице-адмирал Виктор Калганов, депутат Госдумы от Татарстана Руслан Гаджиев и другие гости.

Особую торжественность мероприятию придало участие военнослужащих Преображенского полка.

Во время церемонии у памятника Георгию Жукову генерал-лейтенант Алексей Лемякин вручил награды Министерства обороны России за поддержку военнослужащих при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Награды получили Наиль Магдеев, Рамис Сафиуллов, Михаил Левашов и Антон Сучков.

В мероприятии также участвовали представители Клуба врачей, Клуба деятелей культуры и искусства при Полпредстве Татарстана, руководство Автономии татар Москвы, представители общественности и призывники из Татарстана, проходящие службу в воинских частях московского региона. Многие пришли вместе с детьми и внуками.

Клуб офицеров при Полпредстве Татарстана был создан в 2012 году. Сегодня он объединяет более 200 ветеранов и действующих военнослужащих Вооруженных сил России, ФСБ, МВД, Следственного комитета и других силовых структур, включая Героев Советского Союза и России, проживающих в московском регионе. Все участники клуба связаны с Татарстаном: они родились, учились или работали в республике либо имеют татарские корни.