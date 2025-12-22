Делегация Татарстана возложила цветы к памятнику Герою России Сергею Чебнёву

Фото: t.me/PolpredstvoRT

В Курской области делегация Татарстана почтилa память Героя России, уроженца Набережных Челнов Сергея Чебнёва, возложив цветы к его памятнику. Об этом сообщает пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ.

Сергей Чебнёв, подполковник с позывным «Отмель», командовал батальоном и героически погиб 18 августа 2024 года при обороне села Малая Локня Суджанского района во время наступления украинской армии. Его тело было обнаружено только в марте 2025 года. Чебнёву было 45 лет.

За подвиг, благодаря которому удалось остановить наступление войск к Курской АЭС, офицеру посмертно присвоили звание Героя России. «Золотую звезду» Президент Владимир Путин вручил супруге погибшего командира в Кремле.

Памятник Сергею Чебнёву открыли 12 декабря 2025 года в городе Курчатов. Он установлен на живописной набережной, названной в честь Героя, с видом на Курскую атомную электростанцию.

Сегодня к монументу возложили цветы вице-премьер Татарстана и полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, депутат Госдумы Руслан Гаджиев, а также командование группировки «Север».

Видео: t.me/PolpredstvoRT