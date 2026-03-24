news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 марта 2026 14:54

Делегация Татарстана возложила цветы к памятнику Герою России Сергею Чебнёву

Читайте нас в
Телеграм
Фото: max.ru/id7701039591_gos

Делегация Татарстана в городе Курчатове возложила цветы к памятнику Герою России из Набережных Челнов Сергею Чебнёву. Об этом сообщает пресс-служба Полномочного представительства РТ в РФ.

Подполковник погиб 18 августа 2024 года во время наступления украинской армии к Курской атомной электростанции. Его умелое командование позволило выйти из окружения и остановить наступление врага. Тело офицера обнаружили только в марте 2025 года. Ему было 45 лет.

За подвиг, благодаря которому удалось остановить наступление украинских войск к Курской атомной электростанции, офицеру посмертно присвоили звание Героя России. «Золотую звезду» Президент России Владимир Путин вручил в Кремле супруге погибшего командира.

Памятник в городе Курчатове Сергею Чебнёву открыли 12 декабря 2025 года. Он установлен на живописной набережной, носящей его имя, откуда открывается вид на Курскую АЭС.

В Курской области делегация встретилась с участниками СВО.

#Герой России #памятник #Равиль Ахметшин #Курская область #полпредство рт в рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
