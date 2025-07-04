Делегация Татарстана в Турции изучает опыт развития агропромышленного комплекса

Делегация Минсельхозпрода РТ во главе с руководителем ведомства Маратом Зяббаровым с рабочей поездкой находится в Турции. Татарстанцы изучают опыт развития агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба министерства.

«Сегодня в Анталийской Торговой бирже делегация Татарстана встретилась с членом правления Союза палат и товарных бирж Турции Али Чандыром. В ходе рабочей встречи стороны обсудили развитие внешнеэкономических связей и укрепление торговых отношений в АПК», – говорится в сообщении.

Делегация также побывала в организованной промышленной зоне. Всего на этой территории располагается более 330 заводов, около 20% из них используют системы солнечной энергии.

Татарстанцы оценили современные технологии производства молока и молочных продуктов, инновационные подходы в производстве рассады и методы высокоэффективного выращивания в закрытых помещениях. Кроме того, они увидели, какие технологии применяются в тепличном хозяйстве, растениеводстве с LED-подсветкой, вертикальном земледелии.

Накануне делегация посетила тепличный комплекс компании Greenada Tarım Teknolojileri. Здесь выращивают 170 видов различной продукции.

За прошлый год товарооборот между Татарстаном и Турцией вырос в два раза и составил 5,3 млрд долларов США. Татарстан поставляет в Турцию дрожжи, подсолнечное и сафлоровое масла, а закупает у этой республики фисташки, сливочное масло и миндаль.

Развитие взаимовыгодного сотрудничества соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».