Делегация Татарстана приняла участие в масштабном Сабантуе на берегу Енисея

Татарский народный праздник Сабантуй с большим размахом прошел на острове Татышев в черте Красноярска. Красноярский край сегодня является лидером в Сибирском федеральном округе по количеству ежегодно проводимых праздников Сабантуй. Об этом сообщает Министерство юстиции РТ.

В праздновании приняла участие делегация Татарстана во главе с заместителем министра юстиции Республики Татарстан Мухаррямом Ибятовым. В состав делегации вошли: Народный артист Республики Татарстан Фердинанд Фатхи, Заслуженный артист Республики Татарстан Гульшат Имамиева и лауреат международных конкурсов Ильнур Янникеев.

Поздравляя участников и гостей Сабантуя, Мухаррям Ибятов зачитал приветствие от имени Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова:

«Сабантуй отражает многообразие, богатство и особенности татарской культуры, объединяет наших соотечественников, живущих на разных континентах мира. На массовых праздниках мы заботимся о преемственности древних обычаев и традиций, унаследованных от наших предков, с уважением относимся к ним и воспитываем любовь к ним у молодого поколения».

На празднике прошли традиционные игры и состязания. В центре внимания была борьба «Кореш» – кульминация Сабантуя. Это захватывающее силовое состязание не оставило никого равнодушным. Организаторы также подготовили шуточные забавы: бег с коромыслом, бег в мешках, бег с ложкой и яйцом и другие веселые конкурсы.