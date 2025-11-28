Делегация Татарстана приняла участие в круглом столе «Поколение победителей» в Луганске

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В Луганске состоялся круглый стол «Поколение победителей. Сохранение исторической правды о героях прошлого и настоящего», организованный по линии Общественной палаты РФ. В дискуссии приняли участие член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова и заместитель Премьер-министра РТ, курирующий восстановление Лисичанска и Рубежного, Ринат Садыков. Участники обсудили перспективы работы поисковых отрядов, вопросы сохранения исторической памяти, информационной безопасности и развитие культурно-туристического потенциала региона.

Говоря о важности исторической памяти и верификации фактов, Ольга Павлова выразила уверенность, что противодействие искажению истории остается одной из ключевых задач. По ее мнению, «80-летний опыт Нюрнбергского процесса показывает, насколько уязвима историческая правда в условиях информационного давления». Павлова подчеркнула, что российское гражданское общество и экспертная среда располагают ресурсами для защиты достоверной информации, а системная работа музеев и общественных организаций должна оставаться приоритетом. Она также напомнила об уроженцах Татарстана, погибших в 2022 году на Луганщине, назвав их подвиг частью общего исторического наследия.

Переходя к теме идеологической работы и поддержки молодёжи, Ринат Садыков подчеркнул, что сохранение исторической правды напрямую связано с воспитанием гражданской идентичности. Он выразил уверенность в важности непрерывной воспитательной работы – от детского сада до вузов и трудовых коллективов. Отдельно Садыков обратил внимание на опыт Татарстана в развитии военно-патриотических клубов и межведомственных молодежных программ, а также на растущую роль поискового движения, которое, по его словам, станет еще более востребованным в ближайшие годы.

В контексте поискового движения и новых задач Садыков предложил рассмотреть создание специализированных отрядов, включая подразделения по минно-розыскной подготовке. Он убежден, что это позволит организовать работу на новых территориях более безопасно и эффективно. Вице-премьер РТ также подчеркнул необходимость федеральной поддержки процесса создания медиапродукции о современных героях, напомнив, что с начала специальной военной операции 17 жителей Татарстана стали Героями России.

Затрагивая тему развития культурного потенциала региона, Ольга Павлова указала на уникальность музейно-исторического комплекса – парка и усадьбы Казимира Мсциховского – и отметила, что объект нуждается в федеральной поддержке. По ее словам, инициатива по включению усадьбы в программы развития культурного наследия должна исходить от самой Луганской народной республики, поскольку этот объект может стать важным туристическим центром.