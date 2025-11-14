Делегация Татарстана приняла участие в бизнес-форуме «Россия – Оман»

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Делегация Татарстана совершила рабочий визит в Султанат Оман. Возглавил поездку заместитель министра промышленности и торговли республики Герман Лернер, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

В составе делегации также находился генеральный директор Фонда развития промышленности РТ Марат Бухараев. Визит состоялся на фоне 40-летия установления дипломатических отношений между Россией и Оманом.

Представители Татарстана приняли участие в бизнес-форуме «Россия – Оман». В рамках мероприятия были организованы переговоры форматов B2B, B2G и G2G между представителями деловых и официальных кругов обеих стран.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Делегация также посетила индустриальные площадки и ознакомительные экскурсии. На форуме состоялись отраслевые обсуждения, посвященные вопросам торговли и экспорта, энергетики, научно-технического сотрудничества и другим направлениям.

Кроме того, делегация участвовала в пленарной сессии «Россия – Оман: взгляд в будущее», организованной фондом «Росконгресс». Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин отметил, что двусторонний туризм продолжает расти, а участие Омана в международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» играет значимую роль в развитии сотрудничества.

Он подчеркнул, что страны могут расширить товарооборот, развивать транзитные перевозки по транспортному коридору «Север – Юг» и совместно реализовывать крупные инфраструктурные, промышленные и жилищные проекты. Также он указал на перспективность обмена опытом в сфере модернизации ЖКХ и выразил уверенность, что объединение усилий откроет новые точки роста для экономик обеих стран.