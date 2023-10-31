Делегация Татарстана прибыла в Якутск для участия в открытии памятника Мусе Джалилю

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В Якутск сегодня прибыла делегация Татарстана под руководством заместителя Премьер-министра – председателя Нацсовета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. Об этом сообщает ИА «Ясиа».

Представители республики примут участие в открытии бюста Герою Советского Союза, поэту Мусе Джалилю в Казанском сквере. Кроме того, делегация РТ поучаствует в раабочем совещании в Правительстве Якутии по вопросам проведения в Федерального сабантуя 2025 года в Якутске.

Закладка Казанского сквера прошла в июне 2022 года в рамках Дней Татарстана в Якутии с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.