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Общество 5 октября 2026 11:58

Делегация Татарстана прибыла в Туркменистан на финал конкурса «Татар кызы-2026»

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Для участия в финале международного конкурса «Татар кызы-2026» в город Туркменбашы в Туркменистане прибыла вторая группа делегации из Татарстана. Делегацию возглавляет заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

В аэропорту Туркменбашы гостей из Татарстана встретили министр культуры Туркменистана Гурбанмырат Мырадалиев и местный ансамбль. Для делегации также подготовили национальные блюда.

Василь Шайхразиев сразу после прибытия осмотрел зал, где пройдет финал, и ознакомился с деталями подготовки к мероприятию.

Первая группа делегации прибыла в Туркменбашы 30 сентября. В течение нескольких дней проходили подготовительные мероприятия и репетиции с финалистками.

Финал конкурса «Татар кызы-2026» состоится 7 октября во дворце «Рухыет». 8 октября в национальном туристическом центре «Аваза» победительнице вручат автомобиль.

#татар кызы #всемирный конгресс татар
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