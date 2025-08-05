news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 5 августа 2025 22:06

Делегация Татарстана прибыла с официальным визитом в Исламский эмират Афганистан

Читайте нас в
Телеграм
Делегация Татарстана прибыла с официальным визитом в Исламский эмират Афганистан
Фото: пресс служба правительства Исламского Эмирата Афганистан

Делегация Татарстана под руководством заместителя премьер-министра РТ, министра промышленности и торговли республики Олега Коробченко прибыла с официальным визитом в Исламский эмират Афганистан, где члены делегации провели официальные встречи с вице-премьером Афганистана Абдулгани Барадаром, местным министром промышленности и торговли Нурутдином Азизи, министром энергетики и водных ресурсов Абдул Латиф Мансуром и послом России в Афганистане Дмитрием Жирновым. Об этом сообщило афганское новостной агентство «Ariana News».

Фото: пресс служба правительства Исламского Эмирата Афганистан

В состав делегации входят представители крупного бизнеса Татарстана и России. В ближайшие дни она продолжит работать. Намечено ещё несколько встреч как с официальными лицами правительства, так и с местными бизнесменами, рассказал «Татар-информу» руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

#делегация Татарстана #Олег Коробченко #рабочий визит #Афганистан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане из-за грозы и сильного дождя объявили штормовое предупреждение

В Татарстане из-за грозы и сильного дождя объявили штормовое предупреждение

4 августа 2025
Рустам Минниханов принял участие в конференции ООН по странам без выхода к морю

Рустам Минниханов принял участие в конференции ООН по странам без выхода к морю

5 августа 2025