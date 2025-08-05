Делегация Татарстана прибыла с официальным визитом в Исламский эмират Афганистан

Фото: пресс служба правительства Исламского Эмирата Афганистан

Делегация Татарстана под руководством заместителя премьер-министра РТ, министра промышленности и торговли республики Олега Коробченко прибыла с официальным визитом в Исламский эмират Афганистан, где члены делегации провели официальные встречи с вице-премьером Афганистана Абдулгани Барадаром, местным министром промышленности и торговли Нурутдином Азизи, министром энергетики и водных ресурсов Абдул Латиф Мансуром и послом России в Афганистане Дмитрием Жирновым. Об этом сообщило афганское новостной агентство «Ariana News».

Фото: пресс служба правительства Исламского Эмирата Афганистан

В состав делегации входят представители крупного бизнеса Татарстана и России. В ближайшие дни она продолжит работать. Намечено ещё несколько встреч как с официальными лицами правительства, так и с местными бизнесменами, рассказал «Татар-информу» руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.