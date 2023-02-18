Делегация Татарстана посетила Сирию и поздравила военных с наступающим 23 Февраля

фото: полномочное представительство Татарстана в России

Делегация Татарстана 16–17 февраля посетила Сирию, проведя встречи с военными на морской базе РФ в Тартусе и авиабазе «Хмеймим». Возглавил делегацию полномочный представитель РТ в России – вице-премьер РТ Равиль Ахметшин, сообщает пресс-служба полпредства.

С собой гости привезли более двух тонн медикаментов, бытовую и офисную технику.

В рамках визита состоялись встречи с командующим группировкой войск ВС РФ в Сирии Героем РФ генерал-полковником Андреем Сердюковым, с военнослужащими на военно-морской базе в Тартусе и авиабазе «Хмеймим». Их поздравили приближающимся праздником и поблагодарили за службу. Кроме того, члены делегации почтили память Героев России, погибших при исполнении боевых заданий в Сирии: Ряфагата Хабибуллина, Романа Филиппова и Олега Пешкова, возложив цветы к их бюстам, а также посетили памятник вертолетчикам, установленный на территории вертолетной площадки.

По данным полпредства, сейчас в Сирии находятся более 100 земляков, среди которых есть несколько девушек. Члены делегации передали каждому военнослужащему подарок из родного региона.

В состав делегации вошли представители Клуба офицеров, созданного при полпредстве Татарстана. Это Герой Советского Союза Борис Соколов, Герои России летчик-космонавт, дважды побывавший в космосе, Сергей Рыжиков, летчик-испытатель Марат Алыков, советник Минобороны СССР в Сирии (1988-1991) полковник запаса Рафаэль Фаизов, управляющий делами полпредства капитан 1-го ранга Рустэм Амирханов, настоятель храма в Звездном городке иеромонах Пафнутий, а также деятели культуры — солист Московского театра «Новая опера», заслуженный артист России и Татарстана Владимир Кудашев, заслуженные артисты РТ Алсу Абульханова и Альберт Жалилов, дуэт «Живаго».

Поддержку при формировании груза и подарков для военнослужащих оказали мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, депутат Госдумы ФС РФ Руслан Гаджиев и меценат Рафаэль Фаизов.

Артисты, вошедшие в состав делегации, провели концерт для всего личного состава.

В честь офицеров, достойно выполнивших свой долг, делегация Татарстана посадила дерево на Аллее дружбы авиабазы «Хмеймим».