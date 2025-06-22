Делегация Татарстана посетила образовательные и культурные учреждения Азербайджана

Фото: © «Татар-информ»

Татарстан и Азербайджан продолжают укреплять культурные связи – делегация из Республики Татарстан посетила образовательные учреждения в Баку, где стороны обсудили новые форматы сотрудничества и обменялись опытом в сфере сохранения культурного наследия.

В рамках визита представители татарстанской делегации посетили Постоянное представительство Республики Татарстан в Азербайджанской Республике и Бакинский образовательно-культурный центр «Институт Каюма Насыри».

Фото: © «Татар-информ»

В состав делегации вошли представители образовательных учреждений Татарстана: руководитель Центра татарской культуры Казанского кооперативного института Флюра Абдуллина, директор Базарно-Матакской гимназии им. Наби Даули Фарида Яруллина, а также члены Землячества Алькеевского района Хаджар Баширова и Алсу Низамова.

Ключевым событием визита стала встреча с руководителем и методистом Бакинского образовательно-культурного центра «Институт Каюма Насыри» Эльмирой Юсифли. В ходе продуктивной беседы Флюра Абдуллина представила опыт работы Татарского культурного центра им. Дэрдменда и рассказала о проводимых мероприятиях по сохранению наследия выдающегося татарского поэта Закира Рамиева (Дэрдменда).

Фото: © «Татар-информ»

Особое внимание было уделено обсуждению перспектив сотрудничества. Участники встречи рассмотрели возможности участия слушателей курсов Бакинского образовательно-культурного центра «Институт Каюма Насыри» в научных конференциях, посвященных творчеству татарского поэта.

Культурная программа визита включала знакомство с достопримечательностями азербайджанской столицы и памятными местами, связанными с историей татарского народа в Азербайджане.

Фото: © «Татар-информ»

Научный секретарь дома-музея Узеира Гаджибекова Наргиз Гадирова провела для гостей увлекательную экскурсию по музею. В ходе экскурсии посетители узнали не только о творческой деятельности композитора, но и о его личной жизни, о том, как жил великий музыкант со своей супругой Маликой Терегуловой.

Особое внимание было уделено истории княжеского рода Терегуловых, их культурному наследию и традициям. Экскурсовод подробно рассказала о приданом Малики-ханум, которое до сих пор хранится в музее как ценный исторический артефакт.

Фото: © «Татар-информ»

Наргиз Гадирова рассказала о необычной семейной традиции. Будучи родственницей семьи Пашаевых (по линии племянницы Узеира Гаджибекова — Махбубы Пашаевой), она отметила, что в этой семье до сих пор бережно хранят и передают из поколения в поколение особый рецепт татарских перемячей, который принадлежал Малике-ханум Гаджибековой (Терегуловой).

Подобные семейные традиции играют важную роль в сохранении культурного наследия и укреплении связей между народами. Они служат живым свидетельством того, как исторические события и культурные традиции переплетаются, создавая уникальную мозаику национальной идентичности.

Фото: © «Татар-информ»

Особую значимость визиту придал недавний приезд директора казанской гимназии №107 Анастасии Акмаевой. Будучи прямым потомком семьи Терегуловых по линии матери Малики-ханум Рабиги Терегуловой (в девичестве Акмаевой), она внесла неоценимый вклад в изучение семейной истории.

Акмаева представила сотрудникам музея детально составленное генеалогическое древо семьи Акмаевых и Терегуловых, что позволило установить новые важные исторические связи и углубить понимание семейных традиций.

Фото: © «Татар-информ»

Руководитель Бакинского образовательно-культурного центра «Институт Каюма Насыри» Эльмира Юсифли подчеркнула важность подобных визитов для развития культурных связей между народами Азербайджана и России, в частности Татарстана. По ее мнению, такие встречи способствуют не только укреплению взаимопонимания, но и расширению сотрудничества в различных сферах.

Фото: © «Татар-информ»

В последние годы наблюдается значительный рост интереса к наследию Узеира Гаджибекова. Все больше туристов из разных регионов, особенно из Татарстана, стремится посетить музей, чтобы познакомиться с жизнью и творчеством великого композитора.

Выдающиеся личности, Узеир Гаджибеков и Абдулмуслим Магомаев – братья по призванию, великие деятели, связанные не только творческим, но и родственным союзом, сочетали в себе высокий талант и оставили неизгладимый след в истории культуры Азербайджана. Они оба родились 18 сентября (5-го по старому стилю) 1885 года. Оба обучались в Горийской семинарии. В 1912 году А. Магомаев переезжает в Баку и становится не только ближайшим сподвижником Узеира Гаджибекова, но и родственником. Оба они женились на сестрах Байдигюльджамал и Малике Терегуловых, с братьями которых они вместе учились в Горийской семинарии.

Фото: © «Татар-информ»

Малика Терегулова, супруга Узеира Гаджибекова, будучи преподавателем русского языка и директором школы, внесла значительный вклад в сохранение наследия и стала инициатором создания музея. После смерти мужа она прожила еще 18 лет, продолжая дело сохранения памяти о великих деятелях искусства.

Фото: © «Татар-информ»

Композитор создал 7 опер («Лейли и Меджнун», «Шейх Санан», «Рустам и Зохраб», «Шах Аббас и Хуршуд Бану», «Асли и Керем», «Гарун и Лейла», «Кероглу»), 3 оперетты («Муж и жена», «Не та, так эта», «Аршин мал Алан»).

Особого упоминания заслуживает тот факт, что Узеир Гаджибеков является автором мелодии государственного гимна Азербайджанской Республики, написанной в 1919 году, слова гимна принадлежат перу поэта Ахмеда Джавада. Этот визит стал еще одним важным шагом в укреплении культурно-образовательных связей между двумя странами и поспособствовал сохранению и развитию общего культурного наследия.

Эмин Рамазанов