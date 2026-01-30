Делегация Татарстана посетила форум «Малая Родина – Сила России» в Уфе

Фото: пресс-служба Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – Сила России»

Около 500 участников из разных муниципалитетов страны приехали в Уфу, чтобы обсудить опыт и задачи развития местных сообществ. 29 января в столице Башкирии прошел пятый региональный день III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – Сила России». Тема форума – «Муниципальный рост: новые драйверы развития».

В работе мероприятия приняли участие представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, Администрации Президента РФ, Совета Федерации, Госдумы, бизнеса, общественных организаций, а также ведущие эксперты в области экономики и устойчивого развития территорий.

Делегацию Татарстана возглавил председатель Совета муниципальных образований республики Экзам Губайдуллин. В состав делегации вошли главы Бавлинского, Актанышского, Нурлатского, Высокогорского, Муслюмовского и Ютазинского районов, исполнительный секретарь СМО Татарстана Александр Барышев и замруководителя исполкома Дрожжановского района по экономическому развитию Ильмир Измайлов.

Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев в приветственном слове отметил, что в соответствии с задачами Президента России устанавливается прямой диалог муниципалитетов с федеральной и региональной властью.

Он подчеркнул, что региональные дни проводятся для поиска решений конкретных вопросов местного самоуправления, которые помогут улучшить условия жизни жителей и создать возможности для развития территорий.

По его словам, Башкирия выбрана площадкой не случайно: республика располагает сильной базой и наработками, которые другие муниципалитеты могут использовать. Среди них развитие креативных индустрий, работа с муниципальным имуществом и другие практики.

На площадках форума обсуждались ключевые темы экономического развития муниципалитетов и устойчивого развития территорий. В рамках мастер-лекции «Экономика будущего: роль местного самоуправления в национальном развитии» эксперты рассмотрели вопросы федеральной экономической повестки, децентрализации экономической активности и интеграции муниципальных инициатив с федеральными программами.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что Президент России неоднократно подчеркивал важность участия муниципалитетов в формировании общенациональной повестки развития. Она подчеркнула, что именно на муниципальном уровне зарождается инициатива, создаются условия для малого и среднего бизнеса, рабочие места и повышается качество жизни граждан.

Гусева также сообщила, что в базе ВАРМСУ собрано около 5 тысяч муниципальных практик по направлениям финансов, бюджета, экономики и устойчивого развития, и работа в этом направлении продолжается.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что руководители муниципалитетов являются опорой республики и главной управленческой силой, через которую реализуются решения федеральной и региональной власти.

Он подчеркнул, что кадровая система республики позволяет выбирать руководителей городов и районов с учетом их профессиональных и человеческих качеств, а каждая должность является личной ответственностью главы республики.

На сессии «Коммуникации и маркетинг исторических поселений как инструмент сохранения наследия и развития экономики» эксперты отметили важность сохранения гражданской идентичности через связь с историей и культурой.

Заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич подчеркнул, что сохранение исторических поселений – это вложение в будущее страны, укрепление гражданской идентичности и поддержание ценностного кода общества.

Другие дискуссии первого дня форума были посвящены развитию налоговой базы муниципалитетов, повышению инвестиционной привлекательности через экономические стимулы, управлению муниципальным имуществом, борьбе с теневой экономикой, межбюджетным отношениям и контролю над исполнением законодательства.

Особое внимание уделялось роли цифровых технологий в управлении городами, включая шеринговые сервисы, доставку и цифровые услуги.

Представленные успешные практики и инициативы региональных дней станут основой программы III Всероссийского муниципального форума, который пройдет в апреле 2026 года. Форум проводится по поручению Президента России для обсуждения вопросов развития и поддержки муниципальных образований.

Организатором выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Региональные дни, проходящие в восьми субъектах страны с октября 2025 по март 2026 года, позволят вовлечь более 5 тысяч представителей муниципальных образований.