Делегация Татарстана почтила память военных медиков и возложила цветы к мемориалу

Делегация Татарстана во главе с вице-премьером РТ – полномочным представителем Татарстана в России, генерал-майором в отставке Равилем Ахметшином посетила Санкт-Петербург и почтила память военных медиков, погибших в разные годы во время войн. Они возложили цветы к мемориалу, сообщили в Телеграм-канале Полпредства.

Поездка в город на Неве была приурочена к визиту в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова. От имени Раиса республики Рустама Минниханова к памятнику «Военным медикам, павшим в войнах», созданному по инициативе академии, была возложена корзина цветов.

В состав делегации вошли мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, депутат Госдумы от Татарстана Руслан Гаджиев, глава Тетюшского района РТ Рамис Сафиуллов, а также руководители компании «Барсмед».

В церемонии также приняли участие начальник Военно-медицинской академии, академик РАН Евгений Крюков, начальник управления кораблестроения Главного командования ВМФ, контр-адмирал Ильяс Шигапов, постпред Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Шамиль Шаяхметов, председатель Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Раис Яркаев и другие.

Фото и видео: https://t.me/PolpredstvoRT