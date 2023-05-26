Делегация Татарстана отправилась на всероссийскую «Студенческую весну»

Татарстанская делегация в составе 96 человек отправилась на XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который пройдет в Перми с 26 мая по 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Татарстанцы покажут конкурсные номера, а также презентуют региональную концертную программу, которую впервые продемонстрировали на гала-концерте Республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна РТ — 2023».

Студенты из десяти вузов республики будут состязаться по десяти направлениям: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео» и «Арт».

Всего участниками фестиваля в Перми станут около 3,5 тыс. студентов высших учебных заведений почти изо всех регионов страны.

«Ежегодно делегация Татарстана привозит высшие награды. Думаю, что этот год не станет исключением. Ребята упорно трудились, готовили свои номера. Достойный уровень подготовки они показали уже на региональном этапе. Желаю участникам удачи, чтобы они выложились на все 100% и заняли достойные места. Для молодежи это возможность не только показать себя, но и завести новые знакомства, обменяться опытом», — прокомментировал участие татарстанцев в фестивале министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.