Делегация Татарстана отправилась на Молодежный форум «иВолга» в Самарскую область

Фото предоставлено Министерством по делам молодежи РТ

85 молодых участников из 21 муниципального образования Татарстана представят республику на Молодёжном форуме Приволжского федерального округа «иВолга», который проходит с 24 по 29 июля на территории Мастрюковских озёр в Самарской области.

В ходе заявочной кампании было подано 489 заявок из 43 районов Татарстана. Региональный оргкомитет пригласил к участию в онлайн-собеседованиях 372 кандидата. По итогам отбора и оценки заявок федеральным оргкомитетом была сформирована итоговая делегация республики.

Фото предоставлено Министерством по делам молодежи РТ

Накануне отъезда с участниками встретились министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков и федеральный инспектор по Республике Татарстан Александр Окатьев.

«Ежегодно делегация Татарстана достойно представляет республику на форуме. Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова, в республике создаются все возможности, чтобы молодые люди могли принять участие в таких окружных площадках, развиваться, заводить новые знакомства, реализовать свои проекты», – отметил Ринат Садыков.

Он также подчеркнул подготовку участников:

«В этом году вы тоже основательно готовились, чтобы показать свои таланты в разных направлениях – это и фестиваль диджеинга, и конкурс региональной песни-визитки "Голоса иВолги", и турнир по дворовым видам спорта "Снова в спорт", и фестиваль патриотической песни и поэзии, и грантовый конкурс. Каждый год у нас один из лучших региональных шатров, яркая атрибутика. Желаю вам полезного, созидательного форума и ждем дома с новыми победами».

Фото предоставлено Министерством по делам молодежи РТ

Федеральный инспектор Александр Окатьев также обратился к участникам форума:

«Это важная площадка для обмена опытом, где вы участвуете уже не первый год. Уверен, что и в этот раз вы на достойном уровне представите свои навыки».

Он напомнил, что в 2025 году особое внимание будет уделено вопросам исторической памяти:

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год защитника Отечества особое внимание будет уделено теме сохранения исторической памяти и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Необходимо сказать, что не случайно мы затрагиваем эту тематику, поскольку сегодняшняя ситуация складывается таким образом, что единение играет важнейшую роль в нашем обществе для того, чтобы противостоять тем вызовам, с которыми сталкивается наша страна. Удачи и встретимся на поляне форума».

Фото предоставлено Министерством по делам молодежи РТ

В 2025 году «иВолга» пройдёт в формате сюжетной игры, основной акцент будет сделан на патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти – в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».

Образовательная программа форума включает лекции, практикумы, панельные дискуссии и стратегические сессии, направленные на развитие профессиональных и личностных компетенций молодых людей, а также на эффективную работу в сфере молодёжной политики.

Форум будет проходить по 7 тематическим направлениям: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление».

Помимо прочего, на площадке Форума будут проходить грантовые конкурсы, где у участников будет возможность получить до 1 млн. руб. для реализации социальной инициативы.

Одна из участниц форума, Аделина Хатмуллина, поделилась своими ожиданиями:

«“иВолга“ для меня – это возможность получить новые знания, так как мир постоянно развивается, важно оставаться актуальным. Скажу честно, я давно не ездила на форумы участником, но этот опыт позволяет снова прикоснуться к началу пути, вдохновиться и вновь идти реализовывать свои проекты».

Фото предоставлено Министерством по делам молодежи РТ

Она рассказала о своём проекте:

«Я участвую в грантовом конкурсе с проектом "медиалаборатория Поток 2.0". Мы планируем провести ряд мероприятий, направленных на развитие молодых медийщиков Казани. Это образовательный блок медиапремии – мы охватим 350–500 участников и будем давать им возможность проявиться перед экспертами федерального уровня. Кроме грантовой части, “иВолга” – это возможность не только заявить о себе, но и познакомиться с другими проектами и выстроить новую коммуникацию. Я выбрала направление “управление” — это соответствует моей деятельности».

В форуме в очном формате принимают участие 1400 молодых людей из регионов ПФО и других субъектов России.

Организатором Форума выступают Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Соорганизаторами Форума выступают Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых», ФГАУ «Дирекция по организации молодежных форумов и программ».