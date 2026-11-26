Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Делегация Татарстана, в состав которой входит вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, в начале рабочей поездки в Китай побывала на производстве компании Shenzhen Zhengshi Taizheng Precision Machinery. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Осмотренный татарстанской делегацией завод выпускает широкий спектр станков для высокоточной механической обработки. При этом он объединяет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, производство, продажи и сервисное обслуживание интеллектуального оборудования.

Shenzhen Zhengshi Taizheng Precision Machinery входит в Ассоциацию предприятий провинции Гуандун. Представители компании в этом году участвовали в форуме «РОСТКИ» и встречались с руководством Минпромторга РТ в Казани. Ответный визит направлен на развитие сотрудничества и призван способствовать достижению целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Кроме того, Олег Коробченко посетил Китайскую выставку высоких технологий во Всемирном выставочном центре Шэньчжэня. Это крупнейшая в Китае и одна из главных в Азии площадок для демонстрации передовых технологий, пояснили в ведомстве.

Нацпроекты России – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.